ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM'den 2021-ALES/3 sınav sonuç tarihi için açıklaması
ALES sınav sonuç tarihine odaklanan adayların geri sayımı başladı. ÖSYM tarafından 21 Kasım tarihinde bu yılın son ALES sınavı adayların katılımı ile organize edildi. Akademik kariyer yapmak isteyen adayların katılım sağladığı söz konusu sınavın ardından yayınlanan soru ve cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayanlar, ALES sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM'nin yaptığı değerlendirme sonrası 2021-ALES/3 sonuçları AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ile sorgulamaya açılacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ALES sınav sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı ÖSYM'ni takvimi ile belli oldu. 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yayınlandı. Sınav puanları ile netleri hakkında bilgi edinen adaylar sonuçlar için yapılacak açıklamaya çevrildi. ALES/3 sonuçları bu yıl 16 Aralık tarihinde erişime açılacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/3 sonuçları 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.