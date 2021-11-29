ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021 ALES 3 sonuçları ÖSYM AİS ekranında olacak!
ALESsınav sonuç tarihi için geri sayım başladı. 21 Kasım tarihinde akademik kariyer hedefleyen adayların katılımı ile ALES 3 sınavı ÖSYM tarafından organize edildi. 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yayınlandı. Sınav puanları ile netleri hakkında bilgi edinen adaylar sonuçlar için yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES 3 sonuçlarının açıklanacağı tarih.