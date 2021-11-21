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Haber Giriş: 21 Kasım 2021 - 15:07 | 

ALES sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları için tarihi açıkladı

ALES sınav sonuçları için resmi tarih detayları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen ALES sınavının değerlendirme sonuçları ÖSYM duyurusu ile erişime açılacak. ALES sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. İşte, ÖSYM'nin verdiği 2021 ALES/3 sonuç açıklanma tarihi...

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ALES/3 2021 yılındaki ikinci oturumu ile geride kaldı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, bir yandan sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Takvime göre sonuçlar kısa süre içinde erişime açılacak. Peki, ALES sınav sonucu ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, o detaylar
2SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/3 sonuçları 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.
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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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