ALES sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları için tarihi açıkladı

ALES/3 2021 yılındaki ikinci oturumu ile geride kaldı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, bir yandan sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Takvime göre sonuçlar kısa süre içinde erişime açılacak. Peki, ALES sınav sonucu ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, o detaylar