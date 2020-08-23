MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!
GeriGündem ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 19:32 | 

ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçtiğimiz günlerde yapılan 2020 yılındaki ilk etabının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, merak konusu oldu. Bir an önce aldıkları puan öğrenerek gerekli yerlerdeki başvurularda kullanmak isteyen adaylar, son günlerde ALES sonuçları hakkındaki aramalarını hızlandırdı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ALES sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin ALES sonuç açıklama tarihi hakkında bir duyurusu olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, ALES sonuç açıklama tarihi hakkında kesin bilgi edinmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2PUAN 5 YIL GEÇERLİ
Abone Olgoogle-news

PUAN 5 YIL GEÇERLİ

2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

3PUAN NASIL HESAPLANACAK
Abone Olgoogle-news

PUAN NASIL HESAPLANACAK?

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar( SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

4SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi