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Haber Giriş: 22 Eylül 2021 - 17:01 | 

ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM'nin duyurduğu ALES sonuç tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde yapıldı. ALES/2'de, adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine odaklandı. Peki, 2021-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, ÖSYM'nin duyurduğu ALES sonuç tarihi...

2SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.

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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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