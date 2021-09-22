ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM'nin duyurduğu ALES sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, ÖSYM'nin duyurduğu ALES sonuç tarihi...