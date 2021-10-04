ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES 2021 sınavı sonuçları için tarih verildi

ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Merkezi olarak düzenlenen ALES'in ikincisi bu yıl eylül ayında düzenlendi. Sınav 19 Eylül tarihinde yapıldı. ALES sonuçları ekim ayında belirtilen tarihte açıklanacak. ÖSYM tarafından verilen bilgilere göre adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.