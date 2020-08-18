ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 16 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılım sağlayan adayların temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Gözler şimdi ALES/1 sonuç açıklama tarihinde. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/1) sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan vatandaşlar, ÖSYM'nin sonuç açıklanma duyurusuna odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
PUAN 5 YIL GEÇERLİ
2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
3
Abone Ol
PUAN NASIL HESAPLANACAK?
2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar( SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
4
Abone Ol
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.