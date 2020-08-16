ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği 2020 ALES sonuç tarihi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca bugün uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılım sağlayan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Akademik kariyerleri için katılım sağladıkları ALES'ten alacakları puanları merak eden lisans mezunları, ÖSYM'den gelecek haberleri bekliyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için katılım sağladığı 2020- ALES/1'e yaklaşık 294 bin kişi başvuru yapmıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuç tarihi gündem oldu. ÖSYM söz konusu sınav için sonuç tarihini açıklamıştı. İşte, 2020- ALES/1 sonuç tarihi...
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PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ
2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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PUAN NASIL HESAPLANACAK?
2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.