ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin ALES/2 sonuç tarihi
ALES sonuçları için geri sayım devam ediyor. Eylül ayında girdikleri sınavdan alacakları puana kilitlenen adaylar, ALES sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM takvimine göre, ALES sonuçları ekim ayı içerisinde paylaşılacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin ALES/2 sonuç tarihi
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1
2021 ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçları yapılan değerlendirmeler ardından duyurulacak .
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Takvime göre, 19 Eylül'de gerçekleşen ALES'in sonuçları 14 Ekim tarihinde açıklanacak.
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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.
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ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.