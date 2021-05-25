ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den gelen son bilgiler

ALES sonuçlarına dair bekleyiş bugün de sürüyor. ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı erişime açıldı. 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünün erişime açıldığı bildirildi. Şimdi ise ALES sonuç tarihi merak konusu oldu. İşte, ÖSYM'den gelen son bilgiler...