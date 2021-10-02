ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES puan hesaplama yöntemi ve sınav sonuç tarihi!
ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen ALES sınavının ardından adaylar sonuçlar için yapılacak açıklamaya odaklandı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından ALES sonuçları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Söz konusu sınavda, her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES puan hesaplama yöntemi ve sınav sonuç tarihi hakkında bilgiler.
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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonrası sonuçlar için beklentiler ekim ayına yöneldi. Takvime göre ALES sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testlerle yapılan ALES sonuçlarının puan hesaplamaları şu şekilde olacak;
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ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
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Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.
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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.