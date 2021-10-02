ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES puan hesaplama yöntemi ve sınav sonuç tarihi!

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.



Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.