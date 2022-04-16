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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM tarih verdi

#ALES#ÖSYM#Sınav

ALES sonuçları söz konusu sınav öncesi öne çıkan konulardan oldu. 21 Şubat - 03 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17 Nisan Pazar günü uygulanacak. Üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak isteyenlerin katılım sağlayacağı sınav sonrası ÖSYM ALES soru ve cevap anahtarını yayınlayacak. Sonuçlar ise yapılan değerlendirmelerin ardından ilan edilecek. Peki, ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte, ALES sonuç tarihi ve sorularla ilgili ayrıntılar.

1/4ALES sonuçları ne zaman açıklanacak ALES soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak ÖSYM tarih verdi

ALES cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, sorusu adaylar tarafından takip ediliyor. Bu yılın ilk ALES sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı ALES'te 150 dakika (2,5 saat) süre verilecek. ALES soruları ÖSYM'nin internet sitesinden PDF olarak indirilecek. Soru ve cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar sınav sonuçlarını 12 Mayıs tarihinde öğrenebilecekler.

2/4ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'nin daha önce gerçekleştirdiği sınavlar göz önüne alındığında sınav sorularının aynı gün içerisinde ya da sınavdan bir kaç gün sonra açıklanması bekleniyor.

3/4ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

4/4ALES sonuçları ne zaman açıklanacak ALES soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak ÖSYM tarih verdi

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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#ALES#ÖSYM#Sınav