ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi
ALES sonuçları için araştırmalar başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda üç defa düzenleniyor. ALES/3 oturumu 21 Kasım tarihinde yapıldı. Sınav saat 10:15'te başladı. Tahmini puanlarını hesaplayan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ALES/3 oturumuna giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmin puanlarını hesapladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih bildirildi ve aralık ayına işaret edildi. İşte ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.