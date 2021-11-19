ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları için ÖSYM tarih verdi
ALES/3 oturumu 2021 yılında 21 Kasım tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ALES sonuçları ile ilgili tarih verildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu hafta sonu yapılacak. Başvurularını yapan adaylar 21 Kasım’da saat 10:15’te sınava girecekler. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ALES sonuçlarının aralık ayında yayımlanacağı duyuruldu. İşte ALES sonuç açıklanma tarihi
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.