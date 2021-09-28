ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2021 sınav sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması
ALES sonuçları için ÖSYM tarafından tarih açıklaması yapıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda üç defa düzenleniyor. Sınavın ikincisi 19 Eylül tarihinde yapıldı. Sınav, saat 10.15’te başladı ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) oldu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan ALES sonuç yayınlanma tarihi
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ALES/2 oturumu 2021 yılında 19 Eylül'de düzenlendi. ALES sorularının ve cevaplarının açıklanmasının ardından adaylar tahmini puanlarını hesapladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre ALES sonuçları ekim ayında belirtilen tarihte açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 14.10.2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.