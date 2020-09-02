ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2020 sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi
ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM açıklaması, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020 yılında 16 Ağustos'ta yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 ALES sonuç tarihi
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ALES 2020 yılında 16 Ağustos'ta düzenlendi. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adayların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yayımlanan takvim ile duyuruldu. Bu takvim içerisinde ÖSYM eylül ayında sonuçların açıklanacağını bildirdi ve tarihi açıkladı.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 7 Eylül'de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.