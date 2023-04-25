ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ALES sınav puanı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023-ALES/1 sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmelerle adaylar tarafından takip ediliyor. Nisan ayında yapılan sınavın ardından ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM.gov.tr ekranına çevrilmiş durumda. ÖSYM 2023 sınav takviminde ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Sınav değerlendirmelerinde her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Takvime göre 2023-ALES/1 sınav sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.