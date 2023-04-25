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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ALES sınav puanı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023-ALES/1 sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

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#ALES Puanı Hesaplama#Ales Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak#Ales Sınav Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 19:33

ALES puan hesaplamaları, söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar tarafından başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından ALES 1 sınavı, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Akademik kariyer hedefleyen ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılımıyla gerçekleşen ALES sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav puanı hesaplama bilgisi ve sonuçların açıklanacağı tarih.

1/5ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ALES sınav puanı hesaplama nasıl yapılır İşte 2023-ALES/1 sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmelerle adaylar tarafından takip ediliyor. Nisan ayında yapılan sınavın ardından ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM.gov.tr ekranına çevrilmiş durumda. ÖSYM 2023 sınav takviminde ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Sınav değerlendirmelerinde her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Takvime göre 2023-ALES/1 sınav sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

2/5ALES 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ALES 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takviminde açıklandı. Yapılan değerlendirme sonrası ALES sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

3/5ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ALES sınav puanı hesaplama nasıl yapılır İşte 2023-ALES/1 sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

4/5ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

5/5ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ALES sınav puanı hesaplama nasıl yapılır İşte 2023-ALES/1 sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

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