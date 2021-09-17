ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınavı sonuçları için ÖSYM tarih verdi
ALES sınavı 2021 yılında 19 Eylül’de yapılacak. 2021 yılının ikinci ALES’ine başvuran adaylar bu tarihte sınava girecekler. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan ALES sonuç yayınlanma tarihi
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ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. ALES/2 oturumu 19 Eylül Pazar günü merkezi olarak düzenlenecek. Sınava başvuran adaylar belirtilen süre aralığında sonuçları yanıtlamaya çalışacaklar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde ALES sonuçlarının ekim ayında açıklanacağı duyuruldu ve tarih bildirildi.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 14.10.2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.