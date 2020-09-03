ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES 2020 sonuçları sorgulama ekranı
ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020 yılında 16 Ağustos'ta yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar. İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı
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ALES sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. 16 Ağustos tarihinde merkezi olarak düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları heyecanla bekleniliyordu. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alıyor.
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ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!
16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olarak bulunuyor. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alıyor. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunuyor. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılıyor.