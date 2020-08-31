ALES sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'nin açıkladığı o tarihe çevrildi!

ALES sınav sonuçları, 16 Ağustos tarihinde tamamlanan sınavın ardından araştırılan konu olmaya başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından neticelerine kilitlenen pek çok kişi, ALES sınav sonuçları için araştırmalarına başlamıştı. Peki, ÖSYM tarafından duyurulacak olan ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler