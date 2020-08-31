ALES sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'nin açıkladığı o tarihe çevrildi!
ALES sonuçları için geri sayım sürüyor. Akademik anlamda kariyer hedefi bulunan pek çok kişinin katılım gösterdiği ALES 2020/1 sınavı, 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gündemindeki konu, ALES sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından değerlendirmesi devam eden ALES sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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ALES sınav sonuçları, 16 Ağustos tarihinde tamamlanan sınavın ardından araştırılan konu olmaya başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından neticelerine kilitlenen pek çok kişi, ALES sınav sonuçları için araştırmalarına başlamıştı. Peki, ÖSYM tarafından duyurulacak olan ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ALES sınav sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak. Ancak ÖSYM'nin yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanma süreci de mümkün olabilecektir.
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.