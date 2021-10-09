ALES sonuç tarihi: ÖSYM ALES sınav sonuçlarını ne zaman hangi tarihte açıklayacak? İşte takvim bilgisi

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. ALES soru ve cevap anahtarı ile sınav netleri hakkında bilgi edinen adaylar, sınav puanları için beklemeye başladı. Sınav değerlendirmesinde, adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Takvime göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecek.