ALES sonuç tarihi: ÖSYM ALES sınav sonuçlarını ne zaman hangi tarihte açıklayacak? İşte takvim bilgisi
ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 19 Eylül tarihinde organize edilen söz konusu sınavın ardından gözler sonuçlar için yapılacak açıklamaya çevrildi. Akademik kariyer yapmak isteyen lisans mezunu adayların katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından ya da mobil uygulamasından öğrenilecek. ÖSYM 2021 sınav takviminde merak edilen "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. İşte, ALES/2 sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili bilgiler.
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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. ALES soru ve cevap anahtarı ile sınav netleri hakkında bilgi edinen adaylar, sınav puanları için beklemeye başladı. Sınav değerlendirmesinde, adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Takvime göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecek.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
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Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
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Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.