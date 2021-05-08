ALES sonuç tarihi: 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!
ALES sınav sonuç tarihi, söz konusu sınava katılım sağlayan adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından 2 Mayıs 2021 Pazar günü organize edilen 2021 ALES sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünün erişime açılmasının ardından, gözler sonuç tarihine çevrildi. Akademik kariyer yapmak üzere sınava katılan adayların değerlendirme sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yayınlanacak. Adaylar ALES sınav sonuçlarını T.C kimlik No ve şifre bilgi ile görüntüleyecek. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu. 2021 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre ALES/1'e katılan adaylar sınav sonuçlarını 27 Mayıs tarihinden öğrenebilecekler. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
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ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ALES sınav sonuçları 27.05.2021 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
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ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün yapılan 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
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Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.