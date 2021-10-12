ALES sonuç sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr'de olacak! 2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?
ALESsınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler artık ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 19 Eylül tarihinde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) 2021 sınavının ardından adaylar sınav puanlarını beklemeye başladı. Lisans mezunu binlerce adayın katılım sağladığı 2021 ALES/2 sonuçları ÖSYM takvimine göre bu hafta yayınlanacak. ALES sonuç ekranı ÖSYM.gov.tr'de erişime açılacak. Söz konusu sınavın sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte, ALES sınav sonuç tarihi.
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ALES sonuçları açıklandı mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen ALES 19 Eylül tarihinde tamamlandı. Ekim ayının ikinci haftasına girilmesiyle, sınav puanlarını hesaplayan adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak, "ALES sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. Takvime göre ALES sonuçları 14 Ekim Perşembe günü açıklanacak. ALES sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından ya da mobil uygulamasından öğrenilecek.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.