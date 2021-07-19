ALES sınavı ve başvuruları ne zaman? ALES/2 başvuru ve sınav takvimi belli oldu!
ALES tarihi ve başvuruları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES/2) başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzu ile erişime açılacak. Binlerce aday ALES başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ile ağustos ayında gerçekleştirecek. Yılın ikinci ALES oturumu için gözler şimdi sınav takviminde. Peki, ALES sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte, ALES/2 başvuru ve sınav takvimi ile ilgili bilgiler.
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1
ALES ne zaman sorusunun yanıtı ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Her yıl binlerce adayım katılımı için düzenlenen ALES sınavı 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Söz konusu sınavın başvuruları ise 3-11 Ağustos tarihlerinde alınacak. ALES başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından başvuru günü erişime açılacak.
2
ALES BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES başvuruları ÖSYM takvimine göre 3 Ağustos'ta başlayıp 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden online olarak alınacak.
Geç başvurular ise 17 Ağustos 2021'de alınacak.
3
ALES NE ZAMAN?
2021-ALES/2 sınavı 19 Eylül'de gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.
4
KİMLER ALES'E BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.