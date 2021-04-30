ALES sınavı saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? 2021 ALES/1 sınav süresi ile ilgili ÖSYM'den açıklama
ALES sınav saati ve süresi, söz konusu sınava katılacak olan adaylar tarafından takip ediliyor. 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2021 ALES/1 sınavına katılacak olanlar, kısıtlamadan muaf tutulacak. Üniversitelerin akademik kadrolarına girmek için adayların katılım sağlayacağı ALES sınavının süresi 150 dakika olacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ALES giriş belgesi ile sınava katılacak olan adayların 15 dakika önce saat 10.00’da sınav binalarında olmaları gerekiyor. İşte, 2021 ALES/1 sınav süresi hakkında bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 ALES/1 sınavının kaç dakika süreceği ve ne zaman biteceği, sınava hazırlık yapan adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. Bu pazar ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2021 ALES sınavı saat 10.15’te başlayacak. Cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra alınmayacak. Adaylar, yanlarında eş, kardeş, anne veya babalarından birinin refakatinde sınav merkezlerine gidebilecek.
2
ALES NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA OLACAK?
Pazar günü uygulanacak 2021-ALES/1 saat 10.15’te başlayacak. Adayların 15 dakika önce saat 10.00’da sınav binalarında olmaları gerekiyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır.
Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
3
SINAVIN UYGULANMASI
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
4
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
5
Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.