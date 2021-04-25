ALES sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte ALES sınav takvimi
2021/ALES-1 mayıs ayında gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2021 ALES/1 sonuçları 27 Mayıs'ta açıklanacak. Peki, ALES sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte ALES sınav takvimi
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1
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.
Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.
Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
2
ALES'te adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınavdan alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kırgızistan/Bişkek için 02 Mayıs 2021 tarihinde sınav yerel saate göre yapılacağından sınava girecek adaylar, saat 13.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
3
ALES sınav giriş belgesi online platform üzerinden erişime açıldı. Yayımlanan giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı yer alıyor. Sınav giriş belgesini (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.