Gündem Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 - 21:00 | 23 Ağustos 2021 - 21:00

ALES sınavı ne zaman? İşte ALES/2 takvimi

ÖSYM tarafından bu sene ikinci defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak?