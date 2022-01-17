ALES sınavı ne zaman? İşte ALES/1 başvuru takvimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan kadrolarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan kadrolar#Memur
Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...Tarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...#Kripto Para Piyasası
Kerem Aktürkoğlu parlıyor İspanyol devi ve 14 milyon euro bombası... Dokunulmaz oldu...Kerem Aktürkoğlu parlıyor! İspanyol devi ve 14 milyon euro bombası... Dokunulmaz oldu...#Kerem Aktürkoğlu
Acil servis doktoru tutuklandı Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüzAcil servis doktoru tutuklandı! Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüz#Uşak
Bakan Koca paylaştı İşte il il haftalık vaka sayıları...Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları...#Koronavirüs
Önce peçeteye sonra hastaya... Sahte aşı skandalı böyle ortaya çıktıÖnce peçeteye sonra hastaya... Sahte aşı skandalı böyle ortaya çıktı!#İtalya
Yeni yılda tarife değişmişti Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyorYeni yılda tarife değişmişti! Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyor?#Elektrik Faturası
İstanbul için yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkatİstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkat#Meteoroloji
Tıp tarihine geçti Türkiyede ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşındaTıp tarihine geçti! Türkiye'de ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşında#Cihan Topal
Parası yetmedi, kredi çekti onu da kaptırdı Kolay para kazanayım derken hayatı kâbusa döndüParası yetmedi, kredi çekti onu da kaptırdı! Kolay para kazanayım derken hayatı kâbusa döndü#Kocaeli
Pandemi resmen onlara yaradı... İsim isim açıklandıPandemi resmen onlara yaradı... İsim isim açıklandı#Koronavirüs
Korku dolu dakikalar 3 çocuğu kurtardı Kahraman itfaiyeci kalp krizi geçirdiKorku dolu dakikalar! 3 çocuğu kurtardı! Kahraman itfaiyeci kalp krizi geçirdi#ERZURUM
Cep üssü Türkiye Devler geliyorCep üssü Türkiye! Devler geliyor#CES
Salgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandıSalgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandı!#Koronavirüs
Putin işaret fişeğini yaktı NATO ve ABD alarma geçtiPutin işaret fişeğini yaktı! NATO ve ABD alarma geçti!#RUSYA
HABERLERGündem Haberleri

ALES sınavı ne zaman? İşte ALES/1 başvuru takvimi

#ALES#ÖSYM#ALES Başvuruları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022 ALES) girecek olan adaylar, ocak ayı ile birlikte sınav tarihi sorgulamalarına hız verdi. Bir yandan sınava hazırlanan adaylar bir yandan da ÖSYM 2022 takviminde yer alan sınav tarihini sorguluyor. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak?

1/3ALES sınavı ne zaman İşte ALES/1 başvuru takvimi

Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, kariyerleri açısında daha yüksek bir konuma gelebilmeleri için yüksek lisansa kabulde gerekli olan ALES'e girmek istiyorlar. 2022'de ALES sınavının yapılacağı tarihler binlerce üniversite mezunu tarafından araştırılıyor. İşte, 2022 ALES takvimi...

2/3ALESE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

3/32022 ALES TAKVİMİ

2022 ALES TAKVİMİ

ALES/1 başvuruları 21 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak.

ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALES#ÖSYM#ALES Başvuruları