ALES sınavı ne zaman? İşte 2022 ALES/1 tarihleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni görüntüler geldi Rus ordusu bir adım daha yaklaştıYeni görüntüler geldi! Rus ordusu bir adım daha yaklaştı#ABD
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyadan yaptırımlara misillemeUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rusya'dan yaptırımlara misilleme#Ukrayna
Erdoğan duyurdu Elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik tarifelerinde yeni düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kievde büyük patlama Siren sesleri yükseliyorKiev'de büyük patlama! Siren sesleri yükseliyor#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montröyü kullanma kararındayızCumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'yü kullanma kararındayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Barış müzakerelerinde ilk tur sona erdi Peş peşe açıklamalarBarış müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Peş peşe açıklamalar#RUSYA
Çavuşoğlundan Montrö açıklaması: Kıyıdaş olan-olmayan ülkeleri uyardıkÇavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması: Kıyıdaş olan-olmayan ülkeleri uyardık#Çavuşoğlu
FIFA ve UEFAdan Rusya kararı Kulüpler ve milli takım men edildi...FIFA ve UEFA'dan Rusya kararı! Kulüpler ve milli takım men edildi...#FIFA
Savaşın 5inci gününde BM olağanüstü toplandı Guterres: Artık yeterSavaşın 5'inci gününde BM olağanüstü toplandı! Guterres: Artık yeter#Antonio Guterres
Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligine direkt katılabilecek mi UEFA ve FIFAnın men kararı sonrası netleşti...Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilecek mi? UEFA ve FIFA'nın men kararı sonrası netleşti...#Şampiyonlar Ligi
ABden yeni açıklama Bedel ödemeye hazır olmalıyızAB'den yeni açıklama! 'Bedel ödemeye hazır olmalıyız'#RUSYA
Son dakika: TFFden yayın ihalesi açıklamasıSon dakika: TFF'den yayın ihalesi açıklaması! #Süper Lig
Neden savaşıyor Çünkü kazanıyor… İşte Putinin savaşları...Neden savaşıyor? Çünkü kazanıyor… İşte Putin'in savaşları...#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
2 ülkeden flaş karar Yola çıktılar: Bazılarımız ölecek ama...2 ülkeden flaş karar! Yola çıktılar: 'Bazılarımız ölecek ama...'#Rusya
HABERLERGündem Haberleri

ALES sınavı ne zaman? İşte 2022 ALES/1 tarihleri

#ALES#ÖSYM#Seoanasayfa

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Peki, ALES sınavı ne zaman?

1/4ALES sınavı ne zaman İşte 2022 ALES/1 tarihleri

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan’da uygulanacak. Sınava başvurular, 21 Şubat tarihinde başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar, belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2022 ALES oturumu hakkında bilgiler...

2/4ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan’da uygulanacak. Sınava başvurular, 21 Şubat - 03 Mart tarihleri arasında yapılacak.

3/4ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4/4ALES sınavı ne zaman İşte 2022 ALES/1 tarihleri

Sınava başvuracak 0’la başlayan Y.U. Numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde PROFİLİM altında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALES#ÖSYM#Seoanasayfa