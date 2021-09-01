ALES sınavı ne zaman? İşte 2021 ALES/2 oturum tarihi

ÖSYM tarafından bu sene ikinci defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. İşte, ALES sınav tarihi ve sınava dair detaylı bilgiler...