ALES sınavı ne zaman? İşte 2020 ÖSYM ALES takvimi

Akademik kariyer hedefleyenlerin katılım sağladığı ALES için nefesler tutuldu. ÖSYM, bu yıl ikinci kez yapılacak olan 2020-ALES/2 için başvuruları tamamladı. Kasım ayına kısa bir süre araştırmalarına hız veren adaylar, 2020 ALES/2 tarihini araştırıyor. Peki, ALES sınavı ne zaman?
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1
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından organize edilecek 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları sona erdi. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak online şekilde tamamladı. Bir yandan da sınava hazırlanan adaylar, şimdi ise sınav tarihini araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
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ALES TAKVİMİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 6 Aralık'ta yapılacak 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi.
3
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ALES KİMLER İÇİN YAPILIYOR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.
4
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Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.