ALES sınavı ne zaman? İşte 2020 ÖSYM ALES takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından organize edilecek 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları sona erdi. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak online şekilde tamamladı. Bir yandan da sınava hazırlanan adaylar, şimdi ise sınav tarihini araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...