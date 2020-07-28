ALES sınavı ne zaman? İşte 2020 ALES takvimi

2020'de ALES sınavının yapılacağı tarihler binlerce üniversite mezunu tarafından araştırılıyor. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, kariyerleri açısında daha yüksek bir konuma gelebilmeleri için yüksek lisansa kabulde gerekli olan ALES'e girmek istiyorlar. Peki, 2020 ALES sınavı ne zaman yapılacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl iki defa organize edilecek ALES tarihlerini, güncel sınav takvimi aracılığı ile adayların erişimine açtı. Adaylar şimdi 2020 ALES sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, 2020 ALES sınav ve başvuru takvimi...
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2020 ALES TAKVİMİ
ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre, ALES-1 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
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2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
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ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.
Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.