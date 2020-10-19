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Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 13:39 | 

ALES sınavı ne zaman? İşte 2020 ALES sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından organize edilecek 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları sona erdi. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlandı. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman?

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Akademik kariyer hedefleyenlerin katılım sağladığı ALES için nefesler tutuldu. ÖSYM, bu yıl ikinci kez yapılacak olan 2020-ALES/2 için başvurular tamamlandı. Gözler şimdi ise sınav tarihinde. İşte, 2020 ALES/2 sınav tarihi hakkında bilgi...

2ALES SINAV TAKVİMİ
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ALES SINAV TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 6 Aralık'ta yapılacak 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi.

3ALESE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR
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ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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