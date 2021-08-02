ALES sınavı ne zaman, başvurular ne zaman açılacak? İşte 2021 ALES sınav ve başvuru takvimi!
ÖSYM tarafından düzenlenecek 2021 ALES/2 oturumu için geri sayım başladı. Lisanüstü eğitime geçiş yapmak isteyenlerin katılım sağlayacağı sınav, bu sene 2. defa düzenlenecek. Sınava hazırlanan adaylar, internet üzerinden 'ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES başvuruları başladı mı?' sorularının cevabını aramaya başladı. Peki, ALES/2 sınavı ve başvuruları ne zaman?
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ALES sınav tarihleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2021 ALES/1 sınavının ardından gözler şimdi de yılın ikinci sınavına çevrildi. ALES'te başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitimlerini tamamlamaya hak kazanacak. İşte, 2021 ALES sınav ve başvuru takvimi...
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ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde online olarak alınacak.
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KİMLER ALES'E BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.
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ALES NE DEMEK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.