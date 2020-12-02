ALES sınavı iptal mi oldu, ALES 2 ne zaman yapılacak? 6 Aralık'ta yapılması planlanıyordu - ÖSYM duyurdu!

ALES sınavı ertelendi mi ve yapılmayacak mı sorusuna ÖSYM'den açıklama gecikmedi. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla ALES iptal mi oldu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yapmış olduğu açıklama ile önceki gün konuya açıklık getirdi. Aygün, ALES ile birlikte bazı sınavların da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte, o konular hakkında bazı bilgiler



