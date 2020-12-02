ALES sınavı iptal mi oldu, ALES 2 ne zaman yapılacak? 6 Aralık'ta yapılması planlanıyordu - ÖSYM duyurdu!
ALES sınavı iptal mi oldu? ALES 2 sınavı için günler kala ÖSYM'den son dakika açıklama geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen yeni önlemlerin ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, söz konusu sınavın ileri bir tarihe alındığını ifade etti. 2020 ÖSYM takvimine göre 6 Aralık'ta yani bu hafta sonu yapılması planlanan sınav daha sonra gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgiler çerçevesinde 5-6 Aralık tarihlerinde tam gün gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi sınava girmeyi planlayanlar ALES 2 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtına odaklandı. İşte, 2020 ALES 2 sınavıyla ilgili ÖSYM'den yapılan o açıklama.
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ALES sınavı ertelendi mi ve yapılmayacak mı sorusuna ÖSYM'den açıklama gecikmedi. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla ALES iptal mi oldu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yapmış olduğu açıklama ile önceki gün konuya açıklık getirdi. Aygün, ALES ile birlikte bazı sınavların da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte, o konular hakkında bazı bilgiler
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ALES VE DİĞER SINAVLAR ERTELENDİ
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu duyuruda şu ifadelere yer verdi;
"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."
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SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
"Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."