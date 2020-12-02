ALES sınavı iptal mi oldu? 6 Aralık hafta sonu ALES yapılmayacak mı?

ÖSYM'nin 6 Aralık Pazar günü gerçekleştireceği ALES sınavı, sokağa çıkma yasağı kısıtlaması dolayısıyla ertelenip ertelenmediği ile gündemde yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgiler çerçevesinde 5-6 Aralık tarihlerinde tam gün gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı kapsamında ALES'in ertelenip ertelenmediği hususundaki açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Peki, 6 Aralık ALES yapılmayacak mı? İşte, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den tüm sınavlar ve ALES ertelenmesi hakkında detaylı bilgiler