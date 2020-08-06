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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 11:44,

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanır? Gözler 2020 ALES sınav giriş belgesinde

ALES sınav yerleri için gözler ÖSYM’ye çevrildi. ALES 2020 yılında 16 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvuru işlemlerini kurum tarafından belirtilen tarihlerde yaptılar. Adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı adayları, giriş belgelerini 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden edinebilecekler. Peki ALES sınav yerleri ne zaman açıklanır? İşte detaylar..

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ALES sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 16 Ağustos’ta düzenlenecek. Sınava girecek olan adayların giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından, ‘Adayların sınav giriş belgesini, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir.’ açıklaması yapıldı.

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ALES sınav yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren erişime açılıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez.
Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

2ALES NE ZAMAN YAPILACAK
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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-ALES 1 16 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 7 Eylül’de erişime açılacak.

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