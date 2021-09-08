ALES sınav yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman? 2021 ALES 2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM'de olacak!
ALES sınav yerleri ve sınav tarihi adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan 2021 ALES 2 sınavına kısa süre kala gözler ÖSYM'den yapılacak olan sınav giriş belgeleri açıklamasına çevrildi. 3 – 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar, söz konusu sınava eylül ayında katılım sağlayacaklar. Sınav öncesi açıklanacak olan ALES sınav giriş belgeleri "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından temin edilecek. Peki, ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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ALES giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sorusu sınava günler kala adayların odaklandığı konulardan oldu. Üniversitelerde yüksek lisans eğitimlerine başlamak isteyenlerin katılım sağlayacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES/2) sayısal ve sözel testler uygulanacak. 19 Eylül tarihinde yapılacak olan sınavın giriş belgeleri ise henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda, sınav yerlerinin ALES'ten 10 gün önce ilan edileceği belirtilmişti.
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ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan ALES 19 Eylül'de gerçekleşecek. ÖSYM tarafından yayınlanan ALES başvuru kılavuzunda Sınava Giriş Belgesinin sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekeceği bildirildi. Bu bilgiler göz önüne alındığında, ALES sınav yerlerinin 9 Eylül perşembe günü açıklanması bekleniyor.
Sınav yerleri açıklandıktan sonra adaylar bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
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Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
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ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/2 19 Eylül tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
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Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.
Sonuçlar 14 Ekim’de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.