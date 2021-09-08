ALES sınav yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman? 2021 ALES 2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM'de olacak!

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan ALES 19 Eylül'de gerçekleşecek. ÖSYM tarafından yayınlanan ALES başvuru kılavuzunda Sınava Giriş Belgesinin sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekeceği bildirildi. Bu bilgiler göz önüne alındığında, ALES sınav yerlerinin 9 Eylül perşembe günü açıklanması bekleniyor.



Sınav yerleri açıklandıktan sonra adaylar bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.