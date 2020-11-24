MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi için beklenen gün yaklaşıyor!
GeriGündem ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi için beklenen gün yaklaşıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 11:57 | 

ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi için beklenen gün yaklaşıyor!

ALES sınav yerleri, akademik kariyer elde etmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Aralık ayının ilk hafta sonunda yapılacak olan ALES, 2020 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olacak. Peki, ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. İşte, ALES sınav yerleri ve sınavın gerçekleştirileceği gün ve saat bilgileri hakkında bazı bilgiler

2ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen ALES sınav yerlerinin, 26 Kasım Perşembe günü itibariyle açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.

3ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK
Abone Olgoogle-news

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES sınavı, 6 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebepleolursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi