ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi için beklenen gün yaklaşıyor!
ALES sınav yerleri, akademik kariyer elde etmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Aralık ayının ilk hafta sonunda yapılacak olan ALES, 2020 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olacak. Peki, ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
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ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. İşte, ALES sınav yerleri ve sınavın gerçekleştirileceği gün ve saat bilgileri hakkında bazı bilgiler
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ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından belirlenen ALES sınav yerlerinin, 26 Kasım Perşembe günü itibariyle açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.
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ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES sınavı, 6 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebepleolursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.