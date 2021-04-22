ALES sınav yerleri açıklandı! ALES 2021 giriş belgesi alma ekranı

DİKKAT!



02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



Kırgızistan/Bişkek için 02 Mayıs 2021 tarihinde sınav yerel saate göre yapılacağından sınava girecek adaylar, saat 13.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.