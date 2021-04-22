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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 14:44 | 

ALES sınav yerleri açıklandı! ALES 2021 giriş belgesi alma ekranı

ALES sınav giriş yerleri ile ilgili açıklama yapıldı. 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs tarihinde düzenlenecek. Başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ALES sınav yerlerinin açıklandığını duyurdu. İşte ALES giriş belgesi alma ekranı

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ALES giriş belgesi, ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 2021 ALES/1 oturumu mayıs ayında yapılacak. Yayımlanan giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı yer alıyor. Sınav giriş belgesini (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.

2ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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DİKKAT!

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kırgızistan/Bişkek için 02 Mayıs 2021 tarihinde sınav yerel saate göre yapılacağından sınava girecek adaylar, saat 13.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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