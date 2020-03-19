ALES sınav tarihleri değişti! ALES sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM, corona virüsü önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde değişikliğe giderek 9 sınavın tarihini güncelledi. Tarihleri değişen sınavla arasında, akademik kariyer hedefleyenlerin katılım sağladığı ve yılda üç kez düzenlenen ALES'de var. Peki, ALES sınavları ne zaman ertelendi? ALES/1 ve ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES başvuru tarihi ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Corona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı. Bu gelişmenin ardından, akıbeti en çok merak edilen sınavlardan biri de ALES oldu. İşte, ÖSYM'nin güncellediği 2020 ALES sınav takvimi...
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ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda; 3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenecek. 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanacak.
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ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
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Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.