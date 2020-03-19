ALES sınav tarihleri değişti! ALES sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Corona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı. Bu gelişmenin ardından, akıbeti en çok merak edilen sınavlardan biri de ALES oldu. İşte, ÖSYM'nin güncellediği 2020 ALES sınav takvimi...