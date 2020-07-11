ALES sınav tarihi takvimi 2020: ALES 1 ve ALES 2 ne zaman?
ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından organize edilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. 13-23 Mart'ta başvuruları alınan ALES/1, 2-6 Temmuz'da yeniden başvuruya açılmıştı. Söz konusu sınavın başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ALES 1 2020 sınav tarihi, sınav hazırlıklarına devam eden yüksek lisans adaylarının gündemine geldi. İşte, ÖSYM 2020 sınav takvimine göre, ALES sınav tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için yeniden başvuru alınacağını bildirmişti. ALES 1 başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde son buldu. Korona virüsü nedeniyle tarihi güncellenenen ALES 2020 sınavı bu yıl, ağustos ve aralık aylarında gerçekleşecek. işte, ALES sınav tarihi.
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2020 ALES TAKVİMİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci ise 14 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.
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ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.
Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.
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ALES YENİDEN BAŞVURUYA AÇILMIŞTI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-23 Mart'ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz'da yeniden başvuruya açıldı. Adaylar başvurularını, 6 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yaptı.