ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2021 yılındaki ikinci oturumu geride kaldı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, bir yandan şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ALES sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öte yandan ÖSYM sınav sonuçlarını ilan edeceği tarihi adaylara duyurmuştu. İşte, ÖSYM'nin verdiği sonuç açıklanma tarihi...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.
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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.