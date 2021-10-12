ALES sınav sonuçları 2021 ÖSYM.gov.tr ekranında açıklandı! 2021 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALESsınav sonuçları açıklandı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen ALES 19 Eylül tarihinde tamamlandı. Ekim ayının ikinci haftasına girilmesiyle, sınav puanlarını hesaplayan adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak olan açıklamadaydı. ALES sonuçları 12 Ekim itibari ile sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Adayların, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapması gerekiyor. İşte, ALES sonuç sorgulama ekranı ve konuyla ilgili detaylar
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ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 19 Eylül tarihinde uygulanan ALES/2'nin sonuçları heyecanla bekleniliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.' dedi.
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ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI
ALES sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, '19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.' denildi.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.