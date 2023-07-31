ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ALES/2 sınavı ne zaman, hangi tarihte? ALES sınav belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr!

ALES sınav tarihi 2023 yaklaşırken, ÖSYM ALES sınav belgesi alma ekranına tüm dikkatler çevrildi. Başvuru işlemleri temmuz ayında sona eren ALES 2 sınavı öncesi giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sınav yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce belli oluyor. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekecek. Peki, 2023 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ALES ne zaman? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.