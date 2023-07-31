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ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ALES/2 sınavı ne zaman, hangi tarihte? ALES sınav belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr!

Güncelleme Tarihi:

#ALES Sınav Belgesi Sorgulama#2023 Ales Ne Zaman#Ösym Ais
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 19:18

ALES sınav belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresi için adayların gözü kulağı artık yapılacak açıklamaya çevrildi. Üniversitelerin akademik kadrolarına girmek isteyen adayların katılımı ile yapılacak olan ALES/2 sınav başvuruları 4-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ağustos ayında ikinci kez düzenlenecek. Sınav sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sınav öncesi adaylar ALES sınav yerlerini ÖSYM'nin AİS ekranından ya da mobil uygulamasından T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. Peki, 2023 ALES sınavı ne zaman? ALES sınav yerleri açıklandı mı? İşte, ALES giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı 2023 ALES/2 sınavı ne zaman, hangi tarihte ALES sınav belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr

ALES sınav tarihi 2023 yaklaşırken, ÖSYM ALES sınav belgesi alma ekranına tüm dikkatler çevrildi. Başvuru işlemleri temmuz ayında sona eren ALES 2 sınavı öncesi giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sınav yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce belli oluyor. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekecek. Peki, 2023 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ALES ne zaman? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4ALES 2 NE ZAMAN

ALES 2 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

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3/4ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adaylar ALES sınav belgesini, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir.

ALES sınavı 20 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bu bilgilere göre ALES sınav yerlerinin 10 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

4/4ALES SINAVI NASIL OLACAK

ALES SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akılyürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme(muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretimprogramlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelenyükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

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