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Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 01:50,

ALES sınav giriş belgesi sorgulama: ALES sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ALES sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklama ile erişime açıldı. 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanabilecek. Akademik personel olmak için yüksek lisansa girmeyi bekleyen adaylar, sınav belgeleriyle sınav binasına alınacak. İşte, ALES sınav yeri sorgulama ekranı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) bu hafta sonu gerçekleşecek. Adaylar internetten edinecekleri sınav belgeleriyle sınav salonlarına alınacak. ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden alınacak olan belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

2ALES SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR
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ALES SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4SINAVDA NELER YASAK
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SINAVDA NELER YASAK?

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

5ALESE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR
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ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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