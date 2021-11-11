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Haber Giriş: 11 Kasım 2021 - 14:24 | 

ALES sınav giriş belgesi açıklandı! ALES sınav giriş yerleri sorgulama

ALES giriş belgesi ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. ALES/3 oturumu 2021 yılında 21 Kasım tarihinde yapılacak. Sınava girecek olan adayların giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyordu. Peki, ALES sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı ve detaylar

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ALES giriş yerleri açıklandı. ALES sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2ALES GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ALES GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

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