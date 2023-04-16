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ALES saat kaçta bitecek? ALES sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru var? İşte 2023 ALES/1 sınav süresi

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#ALES#ÖSYM#ALES Sınav Süresi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 11:03

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) bugün gerçekleştiriliyor. Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen adaylar 16 Nisan Pazar günü düzenlenecek sınava katılım sağlayacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sınav sebebiyle ALES süresin ve soru sayısı merak ediliyor. Adayların sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak ve saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki ALES saat kaçta başlayıp bitiyor? ALES sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru var? İşte sınav süresi hakkında bilgiler...

1/4ALES saat kaçta bitecek ALES sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru var İşte 2023 ALES/1 sınav süresi

Yılın ilk ALES sınavı ÖSYM tarafından bugün düzenleniyor. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. ÖSYM geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgelerini yayınladı ve adaylara sınavla ilgili olarak da önemli uyarılarda bulundu. Peki ALES kaç dakika sürecek, kaç soru olacak? İşte ayrıntılar...

2/4ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTECEK

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTECEK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 16 Nisan Pazar günü tamamlanacak.

ÖSYM takvimine göre sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

3/4ALES SINAVINDA KAÇ SORU VAR

ALES SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak.

Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan;

Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

4/4ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre ALES sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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#ALES#ÖSYM#ALES Sınav Süresi