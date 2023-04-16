ALES saat kaçta bitecek? ALES sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru var? İşte 2023 ALES/1 sınav süresi

Yılın ilk ALES sınavı ÖSYM tarafından bugün düzenleniyor. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. ÖSYM geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgelerini yayınladı ve adaylara sınavla ilgili olarak da önemli uyarılarda bulundu. Peki ALES kaç dakika sürecek, kaç soru olacak? İşte ayrıntılar...