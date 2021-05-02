ALES saat kaçta bitecek? ALES sınavı kaç dakika sürecek? İşte ALES sınavı süresiyle ilgili bilgiler
ALES sınavı bugün gerçekleşecek. Ağırlıklı olarak yüksek lisans yapmak isteyenlerin girdiği ALES sınavı sabah saatlerinde başlayacak. Belirtilen saate sınav binasında bulunmayan ALES'e giremeyecek, kurallara uymayanların sınavı ise geçersiz sayılacak. ALES'in başlamasına dakikalar kala gözler sınavın süresine çevrildi. ALES'te süreyi iyi kullanmak isteyen adaylar, ALES sınavın süresini araştırıyor. Peki, ALES saat kaçta bitecek? ALES sınavı kaç dakika sürecek? İşte ALES sınavı süresiyle ilgili bilgiler
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ALES saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? ALES kaç dakika sürecek? Sınava girecek olan adaylar, bu soruya yanıt artıyor. ALES sınavı bugün belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleşecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirilmişti.
ALES'in başlayacağı saat ve süresi ile ilgili bilgiler 2021 sınav kılavuzunda yer alıyor. ALES, 81 il merkezinde bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan testleri yanıtlamaları için 150 dakika verilecek. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer alacak.
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Sürücü belgesi ve meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kabul edilmeyecek. ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
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ALES'E KATILACAKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021-ALES/1'e katılacak adaylar ve sınav görevlilerine ilişkin açıklama yapıldı.
"2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verilen duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini; sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları hatırlatıldı.
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ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.