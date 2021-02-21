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Haber Giriş: 21 Şubat 2021 - 10:15 | 

ALES sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte ALES sınav saati ve süresi hakkında bilgiler

ALES sınavı saat 10.15 itibariyle başladı. Ertelenen ALES sınavı bugün 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek. ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. Artık hazırlıklarını tamamlayan adaylar, ALES sınav süresine ilişkin detayları merak ediyor. ALES sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte ALES sınav saati ve süresi hakkında bilgiler...

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Corona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen ALES/2 bugün gerçekleşiyor. ALES’e katılacaklar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyordu. Bu nedenle sınava geç kalan adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

3Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak
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Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

4Adaylar ve sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
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Adaylar ve sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacaklar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.

Adayların ve refakatçi yakınlarının sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.

Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

5Puanlar 5 yıl geçerli olacak
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Puanlar 5 yıl geçerli olacak

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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